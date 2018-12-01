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Иномарка протаранила забор и вылетела на полосу встречного движения в Петербурге

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Иномарка протаранила забор и вылетела на полосу встречного движения в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Петербурге на улице Типанова: иномарка протаранила забор и вылетела на полосу встречного движения.

Как пишут «Невские новости», аварию зафиксировали в ночь на субботу, 1 декабря. По предварительным данным, водитель иномарки по не установленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством и протаранил забор, после чего вылетел на полосу встречного движения.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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