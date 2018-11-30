В Петербурге перекроют два съезда на развязке КАД с ЗСД

Санкт-Петербург, 30 ноября. Петербургских автомобилистов предупреждают о том, что на развязке КАД с трассой ЗСД будут перекрыты съезды.

Как передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 23.00 в субботу, 1 декабря, до 07.00 в воскресенье, 2 декабря, на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перекроют два съезда в связи с проведением восстановительных работ.

На участке установят специальные знаки, предупреждающие водителей об ограничениях. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и заблаговременно строить маршрут с учетом данных изменений в движении.