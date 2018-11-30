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Массовое ДТП парализовало движение на Пулковских высотах в Петербурге

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Массовое ДТП парализовало движение на Пулковских высотах в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто парализовало движение на Пулковских высотах в Санкт-Петербурге.

Аварию зафиксировали на шоссе в районе Пулковских высот, на месте образовалась километровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорой помощи. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», на участке шоссе километровая пробка, автомобилисты могут потерять около 40 минут.

Детальная информация об аварии уточняется, данных о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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