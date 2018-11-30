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Общество

Петербуржцам рассказали о погоде в декабре

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Петербуржцам рассказали о погоде в декабре

Санкт-Петербург, 30 ноября. Жителям и гостям Санкт-Петербурга рассказали о погоде в декабре, пишут «Невские новости».

По словам главного синоптика города Александра Колесова, в первый месяц зимы не стоит ждать потепления. Столбик термометра будет показывать температуру, близкую к климатической норме — почти минус пять градусов. Прогнозируется, что снег также будет, но в малых количествах: выпадет 51 миллиметр осадков, что близко к значению нормы.

В середине декабря ожидаются холода. Днем столбики термометра могут опускаться до минус 11 градусов, а ночью — минус 15 градусов.

«Вторая половина декабря будет немного потеплее, там должны начаться повышения температуры воздуха. Те влияния циклонов, которые будут приходить с Атлантики, как обычно у нас бывает, могут способствовать повышению температур вплоть до оттепели — нуля – плюс четырех градусов», — отметил Колесов.

По его словам, периодически в Петербурге будет идти снег вперемежку с дождем, однако головной болью для автомобилистов станет именно гололед на дорогах, а не снежные коллапсы, поэтому стоит быть предельно внимательными и аккуратными.

Автор: Алексей Громов
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