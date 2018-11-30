Новые правила подъезда авто к терминалу «Пулково» введут с декабря

Санкт-Петербург, 30 ноября. Автомобилистов предупреждают о новых правилах подъезда к терминалу аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Как передает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», с 3 декабря текущего года водители смогут бесплатно повторно заехать к терминалу только через полчаса после первого выезда из зоны или же оплатить согласно тарифу 700 рублей.

Получается, что автомобилисты могут находиться у терминала 15 минут, а возможность заехать повторно появляется только через 30 минут.

По мнению генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Дениса Павшинского, такие изменения разгрузят зону у терминала, которая в настоящее время переполнена таксистами-нарушителями.