Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Второе уголовное дело возбудили после взрыва на заводе в Гатчине

53
0 Оставить комментарий

Второе уголовное дело возбудили после взрыва на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 30 ноября. Второе уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе «Авангард» в Ленинградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в отношении руководителей завода «Авангард» в Гатчине и контролирующих органов. Оказалось, что на предприятии не была установлена система пожарной сигнализации. 

Напомним, взрыв произошел в октябре текущего года, смертельные травмы получили пять человек. Правоохранители в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.