Второе уголовное дело возбудили после взрыва на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 30 ноября. Второе уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе «Авангард» в Ленинградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в отношении руководителей завода «Авангард» в Гатчине и контролирующих органов. Оказалось, что на предприятии не была установлена система пожарной сигнализации.

Напомним, взрыв произошел в октябре текущего года, смертельные травмы получили пять человек. Правоохранители в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.