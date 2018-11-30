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Памятник Райкину предлагают установить в Петербурге

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Памятник Райкину предлагают установить в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Памятник Аркадию Райкину предлагают установить в Санкт-Петербурге.

С соответствующий инициативой выступил художественный руководитель театра эстрады и миниатюр имени Аркадия Райкина и народный артист РФ Юрий Гальцев. Он отметил, что было бы хорошо, если к 2019 году у театра, которому исполнится 80 лет, на Большой Конюшенной появится памятник знаменитому сатирику.

«Родившись в Риге, он почти 60 лет прожил в нашем городе. Здесь он стал артистом. Райкин отдал нашему театру более 40 лет своей жизни, сделав его невероятно популярным. Именно в городе на Неве началась история его всенародной любви», — цитирует «Петербургский дневник» Гальцева.

Автор: Алексей Громов
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