Памятник Райкину предлагают установить в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Памятник Аркадию Райкину предлагают установить в Санкт-Петербурге.

С соответствующий инициативой выступил художественный руководитель театра эстрады и миниатюр имени Аркадия Райкина и народный артист РФ Юрий Гальцев. Он отметил, что было бы хорошо, если к 2019 году у театра, которому исполнится 80 лет, на Большой Конюшенной появится памятник знаменитому сатирику.