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Шнуров в стихах ответил на запрет въезда российских мужчин на Украину

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Шнуров в стихах ответил на запрет въезда российских мужчин на Украину

Санкт-Петербург, 30 ноября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвященное ограничению властями Украины въезда в страну мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Стихотворение, опубликованное в Instagram, к настоящему моменту уже набрало больше 87 тысяч лайков. Шнуров отметил, что попасть на Украину «сложно, как на Парнас», однако этот факт не отменяет взаимного влияния России и Украины.

«Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу», — написал Сергей Шнуров.

Напомним, российским мужчинам старше 16 и младше 60 лет ограничили въезд на Украину для того, чтобы, по словам Порошенко, помешать формированию на территории страны отрядов частных армий.

Автор: Ксения Пудовкина
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