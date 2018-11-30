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Происшествия

Дорожный конфликт между автомобилистами завершился стрельбой в Петербурге

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Дорожный конфликт между автомобилистами завершился стрельбой в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Серьезный дорожный конфликт завершился стрельбой в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Происшествие зафиксировали в четверг, 29 ноября, около 12.00 на проспекте Коллонтай: между двумя водителями разгорелся конфликт.

Удалось выяснить, что водитель Toyota выстрелил из травматического пистолета в 24-летнего мужчину, который находился за рулем LADA, после чего скрылся места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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