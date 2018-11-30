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Контроль за работой такси намерены усилить в Петербурге

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Контроль за работой такси намерены усилить в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают начать контролировать работу таксистов.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Алексей Макаров и Денис Четырбок. По их мнению, компании и предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров, должны находиться под контролем, который может осуществлять, например, комитет по транспорту.

Важно следить за тем, чтобы водители соблюдали требования трехлетнего стажа и медицинского освидетельствования, необходимого перед каждым выходом на линию, пишут «Невские новости».

Комитет по законодательству одобрил данный законопроект.

Автор: Алексей Громов
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