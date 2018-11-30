Петербуржцев предупредили о снеге, ветре и гололедице в пятницу

Санкт-Петербург, 30 ноября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о небольшом снеге в пятницу.

Согласно сообщению городского Гидрометцентра, в пятницу, 30 ноября, в течение дня и ночи ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью от пяти до шести метров в секунду, в некоторых районах его порывы достигнут 12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В ночь на субботу ожидается до минус четырех градусов, а днем потеплеет до минус двух градусов. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными, так как на дорогах возможно образование гололедицы.