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Сосед по коммуналке развратил десятилетнюю девочку в Ленобласти

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Сосед по коммуналке развратил десятилетнюю девочку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 ноября. Сотрудники полиции проверяют информацию об изнасиловании ученицы четвертого класса в Кировском районе Ленобласти. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученицы четвертого класса в ОМВД России по Кировскому району поступило от ее матери 1984 года рождения.

Она рассказала, что неработающий сосед по коммунальной квартире 1974 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. В настоящее время сотрудники полиции проверяют полученную информацию.

Автор: Алексей Громов
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