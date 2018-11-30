Сосед по коммуналке развратил десятилетнюю девочку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 ноября. Сотрудники полиции проверяют информацию об изнасиловании ученицы четвертого класса в Кировском районе Ленобласти. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученицы четвертого класса в ОМВД России по Кировскому району поступило от ее матери 1984 года рождения.

Она рассказала, что неработающий сосед по коммунальной квартире 1974 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. В настоящее время сотрудники полиции проверяют полученную информацию.