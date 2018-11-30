Неизвестный «заминировал» главный офис «ВКонтакте» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Неизвестный сообщил о минировании главное офиса социальной сети «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге.

Информация о минировании поступило в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из ГУ МВД России по Москве в четверг, 29 ноября около 16.10.

Неизвестный 26 ноября в 15.27 отправил сообщение с текстом: «Внимание в главном офисе «ВКонтакте» заложена бомба. Шутка за их наглый блок страницы».

Отметим, главный офис находится на Невском проспекте, 28. В период с 16.40 до 17.00 спасатели провели эвакуацию порядка 150 человек. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и кинологи обследовали здание, предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было.