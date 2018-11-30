В Петербурге последний раз в 2018 году развели мосты

Санкт-Петербург, 30 ноября. На ближайшие почти пять месяцев автомобилистам Петербурга станет чуть легче, так как в городе закрывается навигация. В пятницу официально последний раз в этом году специалисты «Мостотреста» развели мосты, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На это знаковое события также пригласили представителей прессы. Благодаря теплой осени в этом году навигация продлилась почти на две недели дольше, чем в 2017 году. Последние несколько дней ночная температура уверенно опускается ниже отметки 0 градусов и синоптики в ближайшее время прогнозируют интенсивное движения льда по Неве. Первые льдинки поплыли уже сегодня ночью.

Как говорят сотрудники «Мостотреста», в период навигации каждую ночь поднимали свои пролеты девять мостов. Теперь до второй половины апреля механизмы всех переправ ожидает техническая инспекция и возможный ремонт. Специалисты поделились информацией, какие узлы и детали чаще всего приходится восстанавливать или заменять.

Как сообщил ФАН заместитель директора СПБГБУ «Мостотрест» Андрей Колин, всего в общей сложности за навигацию этого года по Неве в обе стороны прошли более 3160 кораблей и плавсредств. Если в прошлом сезоне за период навигации мосты в городе разводили 2356 раз, то в этом 2252 раза. Рекордсмен по количеству разводок — Дворцовый мост. Свои пролеты он поднимал 420 раз. Самый активный месяц по количеству разводок — август. Было произведено 334 разводки.