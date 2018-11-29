Эксперт объяснил, почему Беглов меняет структуру управления Петербургом

На заседании правительства Петербурга 29 ноября врио губернатора Александр Беглов поставил задачу до конца 2018 года провести инвентаризацию подведомственных администрации города учреждений, чтобы оптимизировать их количество, сократить расходы на их содержание, усилить менеджмент и кадровый потенциал.

Кроме того, градоначальник заявил о необходимости роста производительности труда в государственных унитарных учреждениях Петербурга.

«Меньшим количеством исполнителей прийти к лучшему качеству. Это дало бы возможность и заработную плату повысить», — заметил Александр Беглов.

По его мнению, главная задача, стоящая перед петербургскими властями сегодня, — это повышение качества бюджетной политики города, мобилизация бюджетных доходов и эффективное управление бюджетными расходами.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя Федеральному агентству новостей задачи, поставленные Александром Бегловым перед правительством Петербурга, заметил, что он с первых дней своего губернаторства говорит о необходимости изменения структуры управления городом и сокращения расходов городского бюджета.

«Беглов занимается городским хозяйством и городской экономикой. Он анализирует доходную и расходную часть бюджета, обращая внимание не только на макроэкономические вопросы статей доходов и расходов, будь то получение кредитов и снижение платежей по ним, но и интересуется организацией работы самого правительства», — пояснил политтехнолог.

Дмитрий Солонников отметил, что в структуре городского управления есть несколько дублирующих функции друг друга органов исполнительной власти, и Беглов давно это заметил. По мнению эксперта, это излишне, когда несколько вице-губернаторов отвечают за экономику, несколько комитетов занимаются экономическим развитием, ряд ведомств параллельно решают транспортные вопросы, несколько структур управляют городским имуществом и так далее.

«Такое дублирование функций приводит к тому, что мы имеем сложное прохождение административных процедур, когда несколько ведомств согласовывают один простой вопрос. И это история про семь нянек и дитя без глаза. Нельзя сказать, что это ошибки управления предыдущего губернатора. У каждого свое понимание того, как должна работать система управления мегаполисом. Но в нынешних экономических условиях содержать такой раздутый штат чиновников не очень умно. Беглов это понимает, а потому он поставил оптимизацию структуры управления во главу угла», — объяснил глава Института современного государственного развития.

По его словам, выполнение поставленной Бегловым задачи сократит не только расходы бюджета на содержание органов исполнительной власти, но и количество контролирующих органов, а также повысит ответственность тех, кто отвечает за конечный результат.

Солонников подчеркнул, что Александр Беглов хорошо знаком со структурой управления Петербурга, а потому месячный срок, отведенный им на инвентаризацию системы управления для дальнейшей ее оптимизации, вполне реальный.

Собеседник ФАН также напомнил, что о повышении эффективности управления и повышении КПД государственного аппарата не раз говорил президент России Владимир Путин.