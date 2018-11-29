Митингующие учителя добились увольнения директора школы в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 ноября. Директор школы № 218, расположенной во Фрунзенском районе Петербурга Оксана Козина, на которую пожаловались ранее учителя, уволилась из образовательного учреждения по состоянию здоровья.

Ряд учителей и родителей пикетировали петербургскую школу, обвиняя ее руководителя в снижении заработной платы педагогам и нарушении этических норм. Известно, что Оксана Козина попала в больницу с гипертоническим кризом.

Позднее выяснилось, что она уволилась из школы по состоянию здоровья, пишет «Петербургский дневник». Новым директором назначили Екатерину Белову, ее кандидатура была утверждена советом директоров Фрунзенского районе, отмечает «Комсомольская правда — Петербург».