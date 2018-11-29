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Суд Петербурга отказал передать ребенка Кержакову на время процедуры развода

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Суд Петербурга отказал передать ребенка Кержакову на время процедуры развода

Санкт-Петербург, 29 ноября. Петербургский городской суд рассмотрел жалобу футболиста Александра Кержакова на решение Петроградского районного суда от 23 октября по делу о рассторжении брака, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В октябре по итогам предварительного заседания районный суд назначил заседание для разрешения спора о разводе, выплате алиментов и проживании ребенка для решение вопроса по существу. В соответствии с частью 6.1 статьи 152 ГПК РФ, до вступления решения суда в законную силу годовалый ребенок Кержакова останется жить с матерью Миланой Тюльпановой.

Суд Петербурга отказал передать ребенка Кержакову на время процедуры развода

Позднее футболист обратился в Петербургский городской суд с просьбой полностью отменить решение Петроградского районного суда. Он потребовал, чтобы сын жил с ним во время бракоразводного процесса. Однако судебная инстанция не удовлетворила прошение Кержакова.

Автор: Ирина Селезнева
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