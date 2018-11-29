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«Газель» врезалась в фуру в Петербурге: опубликовано видео

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«Газель» врезалась в фуру в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 29 ноября. На Октябрьской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП. Водитель «Газели» врезался в фуру, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Водитель грузовика врезался в крупногабаритную фуру, которая стояла на обочине. Кабина «Газели» сильно деформирована, но водитель остался жив.

На место ДТП прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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