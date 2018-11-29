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Купленный в кредит Lexus LX570 угнали в Петербурге за 40 секунд

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Купленный в кредит Lexus LX570 угнали в Петербурге за 40 секунд

Санкт-Петербург, 29 ноября. Правоохранительные органы Петербурга расследуют кражу дорогой иномарки. На улице Долгоозерной, 10 похитили Lexus LX570.

Инцидент произошел вечером 28 ноября. В полицию обратился 38-летний местный житель, сообщив об угоне его иномарки, стоимость которой составляет 7 млн рублей.

Отмечается, что петербуржец купил автомобиль в кредит и пока выплатил только половину суммы. Сотрудники полиции посмотрели записи с камер наблюдения и сообщили, что злоумышленник угнал Lexus за 40 секунд, даже побив рекорд из фильма «Угнать за 60 секунд».

Автор: Ирина Селезнева
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