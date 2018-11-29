Бросившую ребенка в сарае жительницу Ленобласти отправят в колонию

Санкт-Петербург, 29 ноября. Жительницу Колпино приговорили к девяти месяцам в колонии. Любительница алкоголя оставила без воды и еды годовалого ребенка в сарае, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Петербургский городской суд приговорил женщину к заключению в исправительной колонии. Ее признали виновной в оставлении малолетнего ребенка в опасности.

Инцидент произошел летом прошлого года в поселке Понтонный в Ленобласти. Ребенок кричал и мешал женщине выпивать. Она отнесла малыша в холодный сарай, где были антисанитарные условия.

Прибывшие на место ЧП медики срочно госпитализировали ребенка. У него диагностировали ОРВИ и ринофарингит. Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали студента, который отправлял 13-летней девочке фото интимного характера.