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В Петербурге приняли закон о гарантиях бесплатной медпомощи

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В Петербурге приняли закон о гарантиях бесплатной медпомощи

Санкт-Петербург, 28 ноября. Власти Петербурга одобрили закон о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания горожанам медпомощи на 2019 и 2020-2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

На обеспечение программы выделят около 156 млрд рублей, что на 14 млрд больше, чем в 2018 году. В программу включены 451 медучреждений, в том числе 370 из них работают по системе ОМС.

Власти утвердили список бесплатных лекарств по рецептам врача, а также препараты с 50% скидкой. Отмечается, что жители Петербурга смогут получит 12 видов высокотехнологичной медпомощи, которые не включены в ОМС.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что на здоровье жителей экономить нельзя. Ранее глава комитета по культуре рассказал о подготовке города к Новому году. В Петербург 22 декабря приедет Дед Мороз.

Автор: Ирина Селезнева
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