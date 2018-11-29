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Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря

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Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря

Санкт-Петербург, 29 ноября. Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря, к этому моменту город будет полностью готов к празднованию Нового года, рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Смольного.

Подготовка Петербурга к новогодним праздникам была поручена комитетам по культуре и печати. Как и в 2017 году будут работать три новогодние площадки: у Гостиного Двора, на Малой Конюшенной улице и на Дворцовой площади.

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря

На главных площадях  города и у станций метро установят 66 елок, в прошлом году их было на 10 меньше. Известно, что на украшения потратят около 350 млн рублей из городского бюджета. При необходимости будут выделены дополнительные средства, отметил врио губернатора Александр Беглов.

«Люди заслужили праздник. Они весь год работали, так сделайте так, чтобы у них была радость. Если необходимы дополнительные деньги – скажите!» - заявил градоначальник.

С 22 декабря на Пионерской площади откроется большая предновогодняя ярмарка. Кульминацией народных гуляний станет красочный салют над Петропавловской крепостью. Фейерверк-шоу начнется в 03.00 1 января.

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря

Автор: Денис Машкин
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