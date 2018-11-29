Первый ледоход в Петербурге прошел по Неве

Санкт-Петербург, 29 ноября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о первом ледоходе в акватории Невы. Об этом он написал в соцсетях.

Колесов призвал петербуржцев приготовить фотоаппараты и зафиксировать проход ледокола. Как сообщают очевидцы, этим утром они видели проход ледокола.

По прогнозам синоптиков в Петербурге 29 ноября температура воздуха составила 4 градуса мороза. Ночью столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге до весны не ожидается плюсовой температуры. Ранее главный синоптик Петербурга опубликовал первые фото льда в городских водоемах.

Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает выход на лед до 15 января 2019 года. Нарушителей ждет штраф в размере 2 тысячи рублей, пишет «Петербургский дневник».