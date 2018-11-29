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Таксист избил петербуржца битой и скрылся

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Таксист избил петербуржца битой и скрылся

Санкт-Петербург, 29 ноября. В Петербурге недалеко от станции метро «Проспект Просвещения» таксист избил мужчину бейсбольной битой, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщили накануне правоохранители.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующее заявление от пострадавшего поступило в полицию накануне. Мужчина 1967 года рождения заявил, что таксист нанес ему удар битой в бедро левой ноги и ударил кулаком в лицо, а затем уехал.

Пострадавший уточнил, что таксист скрылся на автомобиле Ford Mondeo. Информация о происшествии была направлена в УМВД России по Выборгскому району Петербурга. Ведется проверка.

Автор: Василий Котов
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