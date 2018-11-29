Пропавшую семиклассницу ищут в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 ноября. Пропавшую школьницу ищут в Ленинградской области, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в полицию поступило заявление от женщины 1980 года рождения, которая проживает в городе Сясьстрой. Она рассказала, что 24 ноября пропала ее дочь 2005 года рождения. Мать предположила, что дочь находится у знакомых, адреса которых она не знает.

28 ноября школьница прислала матери голосовое сообщение, что скоро вернется домой. При этом девушка ранее неоднократно уходила из дома, на учете она не состоит. Мать уточнила, что дочь слышала разговор с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних о том, что ее хотят изымать из семьи и опасается, что ее заберут в детский дом. В одном из сообщений мать написала дочери, что ее хотят отправить ее на лечение в психиатрическую больницу.

Полиция продолжает поиски несовершеннолетней.