В Петербурге задержали студента за развращение 13-летней в социальной сети

Санкт-Петербург, 29 ноября. Студента в Петербурге задержали за развращение 13-летней девочки по Интернету, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, обращение в полицию поступило 16 июля 2018 года.

Мужчина 1978 года рождения рассказал, что неизвестный в социальной сети «ВКонтакте» совершил в отношении его дочери 2005 года рождения развратные действия. Полиция установила, что в преступлении может быть виновен студент третьего курса «Колледжа связи». Молодой человек 1998 года рождения не был судим. Правоохранительные органы задержали его 28 ноября и доставили в отдел полиции в Петербурге.

Злоумышленник был изобличен в том, что в период с 2 октября 2017 года по настоящее время с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей в Сети совершал в отношении малолетней девочки развратные действия. При этом он знал, что она является несовершеннолетней и не достигла 14-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело.