В Петербурге задержали мужчину, задушившего сожительницу во время ссоры

Санкт-Петербург, 29 ноября. Правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. По версии следователей, он задушил женщину во время ссоры.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп женщины 1967 года рождения без внешних признаков смерти был обнаружен в одной из квартир на Витебском проспекте 27 ноября. При этом тело уже имело гнилостные изменения.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавшая умерла от механической асфиксии. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Белоруссии 1968 года рождения. Предполагается, что он задушил сожительницу руками, а затем скрылся с места преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».