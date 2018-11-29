Неизвестные сорвали замок и проникли в архив суда в Петербурге
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Санкт-Петербург, 29 ноября. Неизвестные злоумышленники сломали замок и проникли в архив суда Петроградского района в Петербурге.
По данным источника Федерального агентства новостей, 28 ноября примерно в 16.00 в здании Петроградского районного суда было обнаружено повреждение замка двери запасного входа в помещение архива.
Отмечается, что видеонаблюдение в помещении отсутствует. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников и выясняет все обстоятельства произошедшего.