Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Трое мужчин угнали автомобиль в Петербурге, высадив из него водителя

30
0 Оставить комментарий

Трое мужчин угнали автомобиль в Петербурге, высадив из него водителя

Санкт-Петербург, 29 ноября. Трое мужчин в Петербурге угнали автомобиль, высадив из него водителя, сообщили источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент был зафиксирован в среду, 28 ноября. В полицию обратился мужчина 1983 года рождения, который является генеральным директором в одной из петербургских компаний.

Он рассказал, что 27 ноября около 21.00 трое неизвестных мужчин напали на него около дома по Северному проспекту. Они подошли к его Volkswagen Polo и, применив физическую силу, заставили выйти из автомобиля. После чего злоумышленники скрылись на данной машине.

По подозрению в угоне полиция задержала трех уроженцев Чечни 1978, 1989 и 1986 годов рождения. Похищенный автомобиль был изъят. Полиция выясняет все детали инцидента.

Трое мужчин угнали автомобиль в Петербурге, высадив из него водителя

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.