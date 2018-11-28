Трубу с кипятком прорвало на Бухарестской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. На Бухарестской улице в Петербурге прорвало трубу, припаркованные рядом автомобили подтопило кипятком.

Трубопровод прорвало рядом с домом №76. На место ЧП выехала ремонтная бригада, проводятся работы по ликвидации последствий прорыва. Как сообщили специалисты, дефект смогут устранить в течение 8 часов.

В «Теплосети Петербурга» отметили, что владельцам авто возместят ущерб. Ранее петербургские власти выделили дополнительные средства на ремонт и замену труб в 2019 году.

В отдельных районах города уже ведутся ремонтные работы с переподключением абонентов на временные трубы.