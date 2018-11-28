Иномарка сбила коляску с грудным ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Иномарка BMW сбила коляску с ребенком на пешеходном переходе, за рулем находился 37-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 12.30 на улице Коммуны. Женщина с коляской переходила дорогу. В этот момент выехала иномарка и сбила коляску, которая от удара отлетела в сторону.

Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь пострадавшему ребенку. Девочку 2018 года рождения госпитализировали, она получила травмы средней степени тяжести.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишет «Комсомольская правда — Петербург».