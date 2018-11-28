Беглову дают карт-бланш: эксперт оценил визит Медведева в Петербург

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вопросы создания высокотехнологичных рабочих мест и реализации нацпроектов в городе на Неве.

Встреча прошла в Санкт-Петербургском технологическом университете в среду, 28 ноября. Александр Беглов сообщил главе российского кабмина, что большое количество высокотехнологичных рабочих мест сосредоточено в петербургском судостроении, примерно 40 предприятий которого входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Также врио губернатора Петербурга рассказал, что в промышленности сегодня трудятся 340 тысяч петербуржцев, а 160 тысяч горожан работают в IT-сфере.

Что касается реализации национальных проектов в Петербурге, то, по словам Александра Беглова, в городском бюджете на них заложено 94,5 миллиарда рублей на три года.

Премьер-министр особо отметил успехи петербургских предприятий в фармацевтической отрасли. Дмитрий Медведев полагает, что это самое правильное направление в развитии города. По его словам, именно в этой отрасли сконцентрированы «блестящие кадры».

Комментируя Федеральному агентству новостей эту встречу, политолог Иван Аркатов заметил, что подобные переговоры являются серьезным сигналом как для простых петербуржцев, так и для его политической и бизнес-элит.

«Сначала президент России Владимир Путин продемонстрировал высокий уровень доверия Александру Беглову, предложив ему стать врио губернатора своего родного города Петербурга. Теперь и премьер-министр России Дмитрий Медведев, тоже уроженец города на Неве, подтвердил этот уровень доверия. При этом руководители страны четко дают понять, что развитие Петербурга для них имеет очень важное значение, и заниматься этим вопросом они не доверят никому, в ком хоть чуточку сомневаются. Ни один из глав регионов за столь короткое время не удостаивался столь большого внимания первых лиц государства», — поделился своим мнением с ФАН Иван Аркатов.

Политолог отметил также, что темы, поднятые на встрече Беглова и Медведева, актуальны для всей страны. В частности, это создание высокотехнологичных рабочих мест. Но руководство страны рассматривает Петербург в качестве экспериментальной площадки, успешный опыт которой может быть растиражирован на всю Россию, считает собеседник ФАН.