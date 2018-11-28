Чубайс и Беглов обсудили реализацию инновационных проектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Глава правления Роснано Анатолий Чубайс сообщил, что компания ведет переговоры с датчанами о создании ветроустрановок для Арктики.

Анатолий Чубайс принял участие в работе пленарного заседания Петербургского международного инновационного форума. Он напомнил, что в России производится оборудование для ветроустановок.

«Не так давно с президентом Vestas обсуждали тему, которая называется арктическое исполнение ветростанции», — сказал глава Роснано.

Он отметил, что данная задача вполне реализуема. Тем более, что северных районах России сосредоточен высокий ветровой потенциал.

Сообщается, что на пленарном заседании также присутствовал врио главы Петербурга Александр Беглов. Чубайс и петербургский градоначальник обсудили технологическое развитие Северной столицы России.

Ранее Беглов сообщил, что Смольный создаст высокотехнологичные рабочие места. В рамках форума он подписал несколько важных соглашений.