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Минимальная зарплата вырастет на тысячу рублей в Петербурге

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Минимальная зарплата вырастет на тысячу рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принимает участие в работе международного Инновационного форума, в рамках которого было подписано соглашение о повышении МРОТ.

На площадке «Экспофорума» было подписано соглашение о повышении минимального размера оплаты труда до 18 тысяч рублей. Документ вступит в силу с 2019 года.

В подписании приняли участие вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и губернатор Петербурга. По словам главы «Ленинградской федерации профсоюзов» Владимира Дербина, работа над соглашением велась около полугода, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Петербург с рабочим визитом прибыл глава российского правительства Дмитрий Медведев. Он посетил Балтийский завод.

Автор: Ирина Селезнева
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