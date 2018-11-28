Медведев посетил Балтийский завод в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал в Петербург с визитом, где он посетил Балтийский судостроительный завод.

В делегацию Медведева вошли вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ОСК Алексей Рахманов. Отмечается, что Медведев также намерен посетить другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации.

Он обсудит вопрос о передаче заказа на изготовления двух атомных лекдоколов проекта «Арктика». В планы Медведева входит посещение СПбТИ, который 28 ноября отмечает 190-летие со дня основания.

Ранее телеграммой он поздравил сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного института культуры. Этом году вузу исполняет ровно сто лет, пишет «Петербургский дневник».