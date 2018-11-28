Путин оценил вклад СПбГТИ в развитие современной науки и техники



Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавательский состав и студентов Санкт-Петербургского государственного технологического института. В этом году вуз отмечает 190-летие со дня основания.

Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Институт может гордиться плеядой ученых, профессоров, которые создали авторитетные исследовательские и технологические школы, отметил Путин.

Он отметил, что открытия, сделанные на базе СПбГТИ, внесли вклад в наращивание потенциала промышленности. Они также способствовали росту отраслей российской экономики и ОПК.



Глава государства отметил важность сохранения традиций предшественников, которые стояли у истоков института. СПбГТИ готовит высококвалифицированных специалистов, востребованных во всех сферах, подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин побывал с визитом в Петербурге, где зашел в одну из аптек. Там он пообщался с фармацевтом и простыми горожанами.