Стал известен очаг возгорания на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Пожар на строящемся четырехпалубном дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге произошел из-за нарушения техники безопасности, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, возгорание произошло на набережной реки Фонтанки.

Ледокол, стоящий на стапелях, загорелся при проведении правки третьей палубы открытым пламенем. Пожар начался в помещении стояночно-генераторной площадью 300 квадратных метров. Отмечается, что с 19.00 в течение 15 минут с предприятия эвакуировали работников ООО «ГСИ СНЭМА». Всего с опасной территории вывели 73 человек.

При пожаре пострадал мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Пожар потушили в 21.00. Сумма ущерба устанавливается.