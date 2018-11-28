Уборщик с инвалидностью развращал дочь-пятиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Житель Петербурга со второй группой инвалидности развращал собственную дочь, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В правоохранительные органы 27 ноября обратилась женщина 1978 года рождения, неработающая. Она заявила, что в период с октября 2017 года до ноября 2018 года ее супруг 1966 года рождения совершал развратные действия в отношении их общей дочери 2006 года рождения.

Девочка учится в пятом классе, а подозреваемый имеет инвалидность и работает оператором по уборке в Петербурге. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.