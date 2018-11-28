Массовое ДТП произошло в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 28 ноября. Сразу несколько автомобилей стали участниками дорожного происшествия в Петербурге ночью 28 ноября. Федеральное агентство новостей публикует видео последствий автомобильной аварии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, такси остановилось на красный сигнал светофора на пересечении Московского и Ленинского проспектов, и в этот момент в автомобиль влетел Jeep. Всего в автомобильной аварии пострадали пять машин.

По полученным данным, один человек был доставлен в больницы. Другие пострадавшие отделались легкими ушибами.

Водитель Jeep, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, что автомобили — участники дорожно-транспортного происшествия — сильно повреждены.