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Происшествия

Массовое ДТП произошло в Петербурге, есть пострадавшие

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Массовое ДТП произошло в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 28 ноября. Сразу несколько автомобилей стали участниками дорожного происшествия в Петербурге ночью 28 ноября. Федеральное агентство новостей публикует видео последствий автомобильной аварии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, такси остановилось на красный сигнал светофора на пересечении Московского и Ленинского проспектов, и в этот момент в автомобиль влетел Jeep. Всего в автомобильной аварии пострадали пять машин.

По полученным данным, один человек был доставлен в больницы. Другие пострадавшие отделались легкими ушибами.

Водитель Jeep, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, что автомобили — участники дорожно-транспортного происшествия — сильно повреждены.

 

Автор: Дарья Смолина
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