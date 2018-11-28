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 Грабитель порезал «розочкой» фельдшера скорой помощи в Петербурге

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 Грабитель порезал «розочкой» фельдшера скорой помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Грабитель напал на петербуржца и отобрал паспорт с зарядкой, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел поздним вечером 26 ноября на улице Лени Голикова. На фельдшера скорой помощи 1953 года рождения напал мужчина, вооруженный горлышком от разбитой бутылкой. Он ударил острым предметом петербуржца.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый неработающий мужчина 1981 года рождения. Пострадавший получил резаную рану правой кисти, ушиб и кровоподтек скулы. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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