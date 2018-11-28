Синоптики призвали петербуржцев утепляться

Санкт-Петербург, 28 ноября. В Петербург пришли холода. По прогнозу синоптиков, в регионе установились отрицательные температуры, ожидается ветер и повышенная влажность воздуха. Метеорологи советуют петербуржцам утепляться.

Как отметил главный синоптик города на Неве Александр Колесов, температура воздуха наконец возвращается к своим нормам после нетипично теплой для Северо-Запада осени. По его словам, в ближайшие дни отметка градусника не будет подниматься выше нуля. Колесов предупредил, что по ощущениям на улице будет холоднее, чем в действительности

«О какой-то комфортной погоде тяжело говорить сейчас. Приходится упоминать про теплоощущения: отрицательная температура, влажный воздух плюс еще ветер — все это не очень хорошо. Утепляться надо», — подчеркнул он в беседе с «Невскими новостями».

Колесов уточнил, что в ночь на четверг в Петербурге ожидается небольшой снег, однако затем в течение недели осадки маловероятны. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем в городе от -1 до -3. Подняться до нуля она может только 29 ноября.

Устойчивую отрицательную температуру, по словам синоптика, сопроводит ветер западного и юго-западного направлений. В четверг он усилится до 7-12 метров в секунду.