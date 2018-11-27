Трубу с кипятком прорвало во дворе на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 ноября. В Невском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария ― во дворе дома 67 на проспекте Большевиков прорвало трубу с кипятком. В зоне аварии оказался 61 дом, сейчас аварийные службы устраняют последствия инцидента.

На месте инцидента находился корреспондент Федерального агентства новостей. По его словам, на месте прорыва образовалась яма, которую оцепили прибывшие аварийные службы. Сообщается также, что горячая вода из прорванной трубы залила территорию детского садика, расположенного неподалеку. Единственный проход к нему оказался временно заблокированным.

Напомним, что ранее сообщалось о ремонте труб в двух районах Петербурга, где, в общей сложности, более 300 домов остались без стабильного отопления. Парение заметили на прошлой неделе на Ленинском проспекте, 119, после чего начались ремонтные работы.