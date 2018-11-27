Строящийся ледокол «Виктор Черномырдин» горит на верфи в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» загорелся на территории петербургского завода «Адмиралтейские верфи». Как рассказал источник Федерального агентства новостей, в результате происшествия пострадал один из сотрудников верфи, остальной персонал был заблаговременно эвакуирован.

Сперва пожарные присвоили возгоранию второй уровень сложности, однако впоследствии повысили его до третьего. По словам спасателей, пламя бушует на второй и третьей палубах корабля. Площадь возгорания устанавливается.

Отметим, что ледокол «Виктор Черномырдин» относится к проекту 22600 («ЛК-25»). Он считается самым большим и мощным дизель-электрическим кораблем своего класса. Длина судна составляет 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22,2 тонны.