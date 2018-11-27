Власти Петербурга объяснили, зачем школьникам дали задание написать «Письмо отцу на фронт»

Санкт-Петербург, 27 ноября. Петербургским школьникам предложили написать «Письмо отцу на фронт» для того, чтобы они подумали о чувствах своих сверстников в годы Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ученикам четвертого предложили написать «Письмо отцу на фронт» в качестве домашнего задания в рамках программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой.

Согласно данным пресс-службы комитета образования города, учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Ученикам начального класса предложили написать «Письмо отцу на фронт» для того, чтобы они попытались представить те чувства, которые испытывали их сверстники в годы войны.

«Это задание может показаться ребенку грустным, … но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей», — отметили в комитете.

Также в ответе подчеркнули, что школы могут выбирать самостоятельно учебно-методическое обеспечение согласно закону «Об образовании в Российской Федерации». Кроме этого, если коснуться конкретной ситуации с учениками четвертого класса, то перед выполнением домашнего задания им нужно было познакомиться со стихотворением Елены Благининой «Письмо папе на фронт».