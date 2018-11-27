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В петербургском метро рассказали, почему вагоны окрашивают в синий цвет

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В петербургском метро рассказали, почему вагоны окрашивают в синий цветСанкт-Петербург, 27 ноября. Вагоны петербургского метро окрашены в синий цвет потому, что он является одним из самых спокойных для восприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

По словам специалистов, синий цвет не надоедает и не раздражает. Кроме этого, он сочетается с любыми интерьерами. Первые вагоны, пущенные в метро города в 1955 году, были окрашены в сине-голубой цвет, а позже - в едином цвете.

В 1977 году составы попробовали окрасить в желтый, зеленый и синий цвета для эксперимента. После чего было принято решение остановиться именно на синем цвете.

В настоящее время вагоны стали окрашивать в цвета веток, по которым они курсируют — такая система действует на «зеленой» и «красной» ветках.

Автор: Ксения Пудовкина
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