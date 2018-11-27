В «Пулково» оценили идею рельсового сообщения с Петербургом

Санкт-Петербург, 27 ноября. Представители управляющей компании «Пулково» поддержали идею властей Санкт-Петербурга запустить рельсовое сообщение с воздушной гаванью.

Планируется, что в течение двух недель правительство города составит «матрицу» всех возможных вариантов связи Санкт-Петербурга с аэропортом «Пулково». В свою очередь, представители воздушной гавани отметили, что всегда поддерживали иедю рельсового сообщения в аэропорт.

Отметим, к настоящему моменту озвучены несколько вариантов реализации проекта: продление красной ветки метро, железнодорожное сообщение от Витебского вокзала и строительство скоростной трамвайной линии от станции петербургской подземки «Купчино». Об этом пишет «Инфореактор».