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Лицей в Адмиралтейском районе Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Лицей в Адмиралтейском районе Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 27 ноября. Лицей, расположенный в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Лицей 281 эвакуировали после получения сообщения о минировании, учеников и работников образовательного учреждения вывели на улицу, после чего перевели в другое здание объекта. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи проводят проверку. Детальная информация уточняется.

Автор: Алексей Громов
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