Конкурс по созданию линии аэроэкспресса до «Пулково» продлят на два месяца

Санкт-Петербург, 27 ноября. Конкурс по выбору инвестора для строительства железнодорожной линии до «Пулково» в Санкт-Петербурге продлят на два месяца.

К настоящему моменту есть несколько консорциумов, которые заинтересованы строительством железнодорожной линии до аэропорта «Пулково», однако было принято решение продлить срок подачи заявок на два месяца. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные от вице-губернатора Игоря Албина.

Планируется, что станцию построят после 2025 года, она может быть продолжением первой линии петербургского метрополитена, однако окончательное решение примут после рассмотрения всех предложений и вариантов временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым.