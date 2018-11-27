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Температура в Петербурге приблизилась к норме — Колесов

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Температура в Петербурге приблизилась к норме — Колесов

Санкт-Петербург, 27 ноября. Температура в Санкт-Петербурге приблизилась к норме. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Он сравнил состояние воды у Новой Голландии за два года и на основании этого отметил, что накануне в городе на Неве температура воздуха впервые приблизилась к норме.

«Вчера, 26 ноября, температура воздуха в Санкт-Петербурге впервые приблизилась к своей климатической норме», — написал Колесов.

По его словам, первый лед появился у Новой Голландии в текущем году на 25 дней позже, чем в 2017 году, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«Шансы на снежный Новый год тоже есть. Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется», — обрадовал горожан синоптик.

Автор: Алексей Громов
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