Температура в Петербурге приблизилась к норме — Колесов

Санкт-Петербург, 27 ноября. Температура в Санкт-Петербурге приблизилась к норме. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Он сравнил состояние воды у Новой Голландии за два года и на основании этого отметил, что накануне в городе на Неве температура воздуха впервые приблизилась к норме.

«Вчера, 26 ноября, температура воздуха в Санкт-Петербурге впервые приблизилась к своей климатической норме», — написал Колесов.

По его словам, первый лед появился у Новой Голландии в текущем году на 25 дней позже, чем в 2017 году, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».