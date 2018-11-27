Неизвестные похитили 20 чугунных решеток на тележке из супермаркета в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Неизвестные похитили 20 чугунных решеток на тележке из супермаркета в Санкт-Петербурге.

Около 20 чугунных решеток украли из подземного перехода у станции метро «Удельная» по Фермерскому шоссе. Об этом сообщил в отделение правоохранительных органов уроженец Латвии 1978 года рождения.

По предварительным данным, группа неизвестных на тележке из супермаркета увезла решетки ливневой канализации в сторону железнодорожного переезда. Об этом стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.